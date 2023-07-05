بتاكل إيه؟.. بيع أغلى بقرة في العالم بملايين| شاهد

سعرها 4.3 مليون دولار..بيعت بقرة من سلالة "نيلور"، تبلغ من العمر 4 سنوات، في مزاد علني في البرازيل بمبلغ اعتبره رواد مواقع تواصل مبالغ فيه.

وتنتمي البقرة إلى سلالة "نيلور"، التي تعتبر واحدة من أهم السلالات في البرازيل، وما يميز هذه السلالة هو قدرتها على النمو حتى في ظروف العلف ذي الجودة الرديئة.

وتتميز بقدرتها على التكاثر بسهولة ومقاومتها للالتهابات الطفيلية، يُرجع ذلك إلى نسيج جلدها السميك، الذي يجعل من الصعب على الحشرات الماصة للدم اختراقه.

كما أنها مقاومة للأجواء الحارة بفضل وجود غدد عرقية أكبر بمرتين وأكثر عددًا بنسبة 30% من تلك الموجودة في معظم سلالات الأبقار الأوروبية.