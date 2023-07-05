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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بتاكل إيه؟.. بيع أغلى بقرة في العالم بملايين| شاهد

اغلى بقرة في العالم
اغلى بقرة في العالم

سعرها 4.3 مليون دولار..بيعت بقرة من سلالة "نيلور"، تبلغ من العمر 4 سنوات، في مزاد علني في البرازيل بمبلغ اعتبره رواد مواقع تواصل مبالغ فيه.

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قصة أطول بقرة بالعالم .. لن تصدق حجمها

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مشيتها فيها ثقة.. بقرة تتجول وحيدة ليلا في شوارع المنصورة/ شاهد

وتنتمي البقرة إلى سلالة "نيلور"، التي تعتبر واحدة من أهم السلالات في البرازيل، وما يميز هذه السلالة هو قدرتها على النمو حتى في ظروف العلف ذي الجودة الرديئة.

وتتميز بقدرتها على التكاثر بسهولة ومقاومتها للالتهابات الطفيلية، يُرجع ذلك إلى نسيج جلدها السميك، الذي يجعل من الصعب على الحشرات الماصة للدم اختراقه.

كما أنها مقاومة للأجواء الحارة بفضل وجود غدد عرقية أكبر بمرتين وأكثر عددًا بنسبة 30% من تلك الموجودة في معظم سلالات الأبقار الأوروبية.

بقرة مزاد مواقع تواصل

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