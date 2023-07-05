بالمخطط.. هنا الزاهد تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها صورة جديدة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد، في الصورة بإطلالة أنيقة بالكاجوال، مرتدية بلوزة سوداء وبنطلون مخطط.

حقيقة انفصال أحمد فهمي عن هنا الزاهد

علق الفنان أحمد فهمى على شائعة انفصاله عن زوجته الفنانة هنا الزاهد من خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج et بالعربي.

وقال أحمد فهمى :" أنا متعود على الشائعات ولو مطلعش عليا إشاعة فى اليوم بقلق ، لما بيكون فى معلومة صحيحة بطلع أكدها".

وكان قد علم صدى البلد أن كل مايشاع عن انفصال هنا الزاهد عن زوجها أحمد فهمي أخبار عارية تماما من الصحة، حيث أن الثنائي يستعد لطرح فيلمهما مستر إكس".