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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلًا| إصابة 17 شخصًا في حادث انقلاب سيارة بقنا.. أحمد سعد يكشف تفاصيل أزمة حفله في تونس.. وروسيا تتصدى لهجوم أوكراني قرب سوليدار

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري العديد من الموضوعات والأخبار المهمة، التي حدثت على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وكان أبرزها.

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شتمتني وحرّضت الجمهور والصحفيين عليا.. أحمد سعد يكشف تفاصيل أزمة حفله في تونس|فيديو

 

 

 

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