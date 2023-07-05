قسوة قلب| بايدن يرفض التعامل مع هذه الطفلة .. تفاصيل

كشفت صحفية أسترالية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاهل وجود حفيدته بشكل استعراضي، ما يدل على قسوة قلب هذا الرجل.

جاء ذلك بعد أن أفادت قناة “فوكس نيوز” نقلا عن مصادر بأن مساعدي الرئيس بايدن تلقوا تعليمات بالتحدث علنا فقط عن ستة من أحفاده، وتجاهل ابنة هانتر بايدن غير الشرعية البالغة من العمر أربع سنوات.

وقالت الصحفية ريتا باناهي، من العاملين في قناة "سكاي نيوز أستراليا": "أعتقد أن هذا التصرف في غاية القسوة.. فالحديث يدور عن طفلة صغيرة بريئة لا ذنب لها يتم تجاهل وجودها ببساطة من جانب الجد والجدة".

ولفتت إلى أن الحديث عن أحفاد رئيس الولايات المتحدة ليس من المواضيع المحظورة، لأن بايدن نفسه تحدث عن هذا الأمر مرات كثيرة. ولكنه تجاهل بشكل استعراضي وجود طفلة صغيرة ما يشير إلى قسوة الرئيس بايدن.

وقالت ريتا باناهي: "هذا الأمر فعلا يكشف طبيعة سلوك هؤلاء الناس. فحتى إذا كان ابنك شخصا عديم المسؤولية، لا يجوز أن يمنعك ذلك كجد للعائلة من المساهمة في حياة حفيدتك الصغيرة".

وفي مايو الماضي، بدأت جلسات الاستماع في محكمة ولاية أركنساس الأمريكية، طلب خلالها هانتر بايدن تقليل النفقة المقررة لابنته البالغة من العمر أربع سنوات التي ولدت نتيجة علاقة غير شرعية له مع امرأة من تلك المنطقة.

أما بالنسبة لموقف الرئيس الأمريكي من هذه القضية، فبحسب قناة فوكس نيوز، رفض جو بايدن بنفسه الاعتراف بأن الطفلة نيفي هي حفيدته فعلا.