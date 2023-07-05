فنان فرنسي يكشف النقاب عن أحدث لوحاته الجدارية عند سفح جبل مونت بلان

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، فنان فرنسي يكشف النقاب عن أحدث لوحاته الجدارية العملاقة عند سفح جبل مونت بلان.

ووفقا للتقرير، وعن هذا العمل يقول:"ما زلنا في بيئة فخمة. بالنسبة لي، الأمر يعمل بشكل جيد حقاً. لكن جسدياً ولوجستياً، إنه أكثر تعقيداً، لأنه عليك أن تتخيل أنني أرسم على منحدر. لا ندرك ذلك حقاً ولكنه شديد الانحدار، لذا بالنسبة لي، فهو معقد للغاية من الناحية الفنية".

وأضاف "خصوصية هذا العمل هو أنني لم ألمس أي شيء، ولم نقطع نصلاً من العشب، ولم نحرك حصاة، لذلك جئت لكي أحرك الطبيعة أقل قدر ممكن".