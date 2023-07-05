أمريكا تجدد التزامها بتقديم دعم لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة في فنزويلا

جددت الولايات المتحدة التزامها بتقديم دعم لا يتزعزع لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة لشعب فنزويلا، في ضوء الانتخابات التمهيدية المقبلة هذا العام استعدادًا للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الأربعاء/ بمناسبة يوم فنزويلا الوطني: على الرغم من التحديات الكبيرة، يواصل الشعب وتحالف الفاعلين الديمقراطيين في فنزويلا جهودهم الدؤوبة لتحقيق حلمهم في مستقبل مستقل وديمقراطي.

وأضاف: بمناسبة الذكرى الـ212 لاستقلال فنزويلا، يجدد شعب الولايات المتحدة وحكومتها التزامهم بدعم نضال فنزويلا من أجل بناء مستقبل سلمي وحر ومزدهر وديمقراطي.

واختتم وزير الخارجية الأمريكي البيان قائلا: بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أود أن أهنئ شعب فنزويلا بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال البلاد.