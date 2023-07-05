حار رطب على كافة الأنحاء.. حالة الطقس اليوم الأربعاء

عرض برنامج 8 الصبح، المذاع عبر قناة دي ام سي، صباح اليوم الأربعاء، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس اليوم، لافتا إلى أن طقس اليوم حار رطب على جميع الأنحاء، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

تفاصيل حالة الطقس

وكشف التقرير المصور، أن حالة الطقس في الليل تشهد طقسا معتدل الحرارة على كافة الأنحاء مع وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وتابع التقرير ، أنه يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في حالة الطقس وجود نشاط في بعض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 35 و الصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 29 و الصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الدقهلية العظمى 34 و الصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 35 و الصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 40 و الصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 42 و الصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 43 و الصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 43 و الصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 35 و الصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 35 و الصغرى 24 درجة مئوية.

https://fb.watch/lAM4vtwDg1/?mibextid=Nif5oz