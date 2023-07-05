عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حار رطب على كافة الأنحاء.. حالة الطقس اليوم الأربعاء

حالة الطقس
حالة الطقس

عرض برنامج 8 الصبح، المذاع عبر قناة دي ام سي، صباح اليوم الأربعاء، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس اليوم، لافتا إلى أن طقس اليوم حار رطب على جميع الأنحاء، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

txt

الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023

تفاصيل حالة الطقس

وكشف التقرير المصور، أن حالة الطقس في الليل تشهد طقسا معتدل الحرارة على كافة الأنحاء مع وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وتابع التقرير ، أنه يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في حالة الطقس وجود نشاط في بعض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 35 و الصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 29 و الصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الدقهلية العظمى 34 و الصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 35 و الصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 40 و الصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 42 و الصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 43 و الصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 43 و الصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 35 و الصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 35 و الصغرى 24 درجة مئوية.

https://fb.watch/lAM4vtwDg1/?mibextid=Nif5oz

 

حالة الطقس الأرصاد أخبار الأرصاد حالة الجو اليوم أخبار درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي في أسعار الأرز لأول مرة منذ شهور|والكيلو بـ15 جنيها قريبًا

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

17 جنيها دفعة واحدة.. تحريك أسعار السجائر وأقل علبة بـ 15 رسميا

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

هل ضيق الرزق غضب من الله؟.. علي جمعة: الحل بهذه السورة القصيرة

تأجيل التعديل الضريبي.. شعبة الدخان تكشف أسباب ارتفاع أسعار السجائر |فيديو

في أحضانه.. ظهور صادم لابنة عمرو دياب برفقة صديقها |شاهد

موضوعات متعلقة

الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

حرق القرآن وحرب أوكرانيا.. وزير الخارجية الإيراني يجري اتصالا هاما مع بوريل

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

انعدام الرؤية على الطرق.. تحذير عاجل من الإمارات لمواطنيها

المالية: بدء صرف مستحقات المصدرين بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» الأسبوع المقبل

حار رطب على كافة الأنحاء.. حالة الطقس اليوم الأربعاء

ارتفاع طفيف في سعر العملات بأول يوم عمل بعد العيد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حيوان يسرق راكب أمواج وسط مياه كاليفورنيا الأمريكية

احذر من التعرض للشمس.. ظاهرتان جويتان ترفعان الحرارة 3 درجات

طريقة عمل عجينة "الفلافل اللبنانية" في البيت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القهوة الخضراء؟

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ