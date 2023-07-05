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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انعدام الرؤية على الطرق.. تحذير عاجل من الإمارات لمواطنيها

صدى البلد

حذر المركز الوطني للأرصاد الإماراتية، اليوم الأربعاء، من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 03:00 وحتى الساعة 09:00 .

تسارع نمو القطاع غير النفطي في الإمارات

وفي سياق آخر، أظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم الأربعاء، أن نشاط الأعمال في القطاع غير النفطي بالإمارات نما في يونيو، إذ زادت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في أربع سنوات.

و ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.9 في يونيو، حسبما أفادت رويترز.

وارتفع المؤشر من 55.5 في مايو، ليظل مرتفعا بفارق كبير فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

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