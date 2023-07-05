انعدام الرؤية على الطرق.. تحذير عاجل من الإمارات لمواطنيها

حذر المركز الوطني للأرصاد الإماراتية، اليوم الأربعاء، من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 03:00 وحتى الساعة 09:00 .

وفي سياق آخر، أظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم الأربعاء، أن نشاط الأعمال في القطاع غير النفطي بالإمارات نما في يونيو، إذ زادت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في أربع سنوات.

و ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.9 في يونيو، حسبما أفادت رويترز.

وارتفع المؤشر من 55.5 في مايو، ليظل مرتفعا بفارق كبير فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.