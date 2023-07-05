طائرات مسيرة تنقذ العالقين في الفيضانات بالصين.. شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، طائرات مسيرة تنقذ العالقين في الفيضانات بالصين.

ووفقا للتقرير، تستمر فرق الإنقاذ في الصين بتنفيذ عمليات إجلاء للسكان العالقين بسبب الفيضانات، حيث اجتاحت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة هناك مناطق واسعة في وسط الصين وجنوبها.

وفي مدينة نانتشونغ بمقاطعة سيتشوان جنوبي غرب البلاد، بدأت السلطات المحلية بعملية استجابة طارئة من الدرجة الثانية للسيطرة على الفيضانات، وهي ثاني أعلى درجة من أربع درجات استجابة طوارئ للسيطرة على الفيضانات، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الحكومية CCTV.