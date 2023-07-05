مركز الزلازل بسوريا: تسجيل 5 هزات أرضية خلال الساعات الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الأربعاء، أن محطات الرصد سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 هزات ضعيفة، وتراوحت شدتها بين 1.6 و 2.7 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المركز أن الهزات المسجلة حتى فجر اليوم كانت جميعها في منطقة لواء اسكندرون.

وأكد المركز أن الهزات بقدر 1.6 و 2.7 و 1.2 و 2.2 و 2.5 درجة على مقياس ريختر، وفقا لوكالة الأنباء السورية.

وأفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية الروسية بإقليم كامتشاتكا، امس الثلاثاء، بوقوع زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر في شبه جزيرة كامتشاتكا بروسيا.

ووقع الزلزال بمنطقة أوست كامتشاتسك، وعمق 7 كيلومترات في الشرق الأقصى الروسي.

وأشار فرع المصلحة الجيوفيزيائية الروسية بإقليم كامتشاتكا، إلي أنه لم يتم الإبلاغ عن حدوث أضرار مادية أو خسائر بشرية.