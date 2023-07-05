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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جهاز الأمن الفدرالي الروسي يحبط عملا إرهابيا في منشأة للطاقة

صدى البلد

أعلن المركز الصحفي لجهاز الأمن الفدرالي الروسي أن أفراده أحبطوا عملا إرهابيا في منشأة للطاقة في جزيرة ساخالين، مفيدا باحتجاز أحد مؤيدي القوميين الأوكرانيين.

وجاء في البيان الذي صدر  اليوم الأربعاء: "قام جهاز الأمن الفدرالي بمدينة يوجنو-ساخالينسك بإحباط التحضير لأعمال إرهابية في مرفق نظام الطاقة بالجزيرة ودائرة تجنيد محلية. وتم احتجاز مواطن روسي من مواليد عام 1980 متورط في أنشطة غير مشروعة وهو من أنصار النازية الأوكرانية الجديدة"، حسبما أفادت روسيا اليوم.

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وأضاف البيان: "تمت في مكان إقامته مصادرة عناصر ضرورية لإنتاج عبوة ناسفة يدوية الصنع ووسائل اتصال تحتوي على تعليمات لصنع عبوات ناسفة وأجهزة حارقة، وكمية كبيرة من الكتب الإرهابية والمتطرفة والمراسلات مع منسق إحدى المنظمات الأوكرانية الإرهابية".

وفتح جهاز الأمن الفدرالي الروسي قضايا جنائية بحق المحتجز وفق المادة 205 للقانون الجنائي الروسي ("التحضير لعمل إرهابي") والمادة 275 للقانون الجنائي الروسي ("الخيانة").

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