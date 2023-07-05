اشتروا الذهب بسرعة.. تراجع كبير في أسعار المعدن النفيس عالمياً

تراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث ينتظر المستثمرون إصدار أحدث محضر لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.27% إلى 1928 دولار للأوقية.

فيما هبطت العقود الفورية بنسبة 0.24% إلى 1921 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.08% إلى 102.823 نقطة.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة طفيفة عند تسوية تعاملات، أمس الثلاثاء، مع تقييم الأسواق بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة.

وشهد المعدن النفيس تراجعًا في إجمالي تعاملات الربع الثاني من هذا العام، وحقق مكاسب ضئيلة خلال تداولات اليوم بعد أن قلص مؤشر الدولار مكاسبه إثر البيانات التي شككت في مدى التزام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال الشهر الماضي، والذي جرى فيه تثبيت نطاق سعر الفائدة عند 5% و5.25%، لاستشراف المزيد عن السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.23% لتصل إلى 1933.9 دولار للأوقية.

قال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين في ACY Securities: "من المرجح أن يكشف محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن نقاش حيوي بين أعضاء الفيدرالي، حيث لا يزال هناك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة".

وأضاف أن "هذا قد يتسبب في بعض التراجع في الذهب على المدى القصير جدًا، لكن الباحثين عن الملاذ الآمن على المدى المتوسط إلى الطويل سيشترون أي انخفاض".

ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماعها من 13 إلى 14 يونيو في الساعة 21:00 بتوقيت السعودية.

ويتوقع المستثمرون أن يستأنف البنك المركزي حملته التشديدية في يوليو بعد أن أشار إلى الحاجة إلى رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة على الأقل قبل نهاية العام.

أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في الذهب غير العائد، والذي يُنظر إليه بخلاف ذلك على أنه استثمار آمن وسط عدم اليقين الاقتصادي.

رفعت البنوك المركزية الكبرى في العالم أسعار الفائدة منذ بداية العام حتى تاريخه في يونيو، ما أدى إلى مفاجأة الأسواق، بل ما زالوا يروا أن هناك حاجة للمزيد من التشديد في المستقبل، حيث يكافح صانعو السياسة للحصول على اليد العليا في المعركة ضد التضخم.

ومع ذلك، فإن الخلاف المستمر بين الولايات المتحدة والصين يسعى إلى تذكير المستثمرين، «لا يزال من المستحسن وجود القليل من الذهب في المحفظة»، كما قال بينيت، مضيفًا "أن الذهب لا يزال قادرًا على تحقيق ارتفاعات جديدة بحلول نهاية العام حتى بعد التصحيح الأخير".

في غضون ذلك، توسع نشاط خدمات أكبر مستهلكي السبائك في الصين بأبطأ وتيرة في خمسة أشهر في يونيو، حسبما أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الأربعاء.

قال الاقتصاديون في "تي دي سيكوريتيز - TD Securities" إن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، لذلك ستستمر الرواية التقييدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكنها تبشر بالخير على المدى الطويل، حيث يوجد دليل على أن التضخم قد بلغ ذروته ويتجه نحو الانخفاض، بعد صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة الماضي.

وتباطأ الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي بشدة في مايو، لكن ضغوط التضخم الأساسي التي ما زالت قوية.

وأضاف اقتصاديو البنك الاستثماري: "يشعر المستثمرون بالقلق من أن الافتقار إلى الضعف الاقتصادي في الولايات المتحدة وارتفعا التضخم الأساسي بأكثر من ضعف هدف التضخم للبنك المركزي الأمريكي سيجبر صانعي السياسة على تحقيق زيادات إضافية في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. في الواقع، يسعر سوق العقود الآجلة احتمالًا كبيرًا بـ 25 نقطة أساس أخرى في أواخر يوليو".

وقال محللو البنك: "نشك في أن البيانات والتضخم ستضعف في المستقبل القريب، مع احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة قبل الوصول إلى هدف التضخم. وعلى هذا النحو، نتوقع أن يقوم الذهب بأداء جيد في الأشهر المقبلة أي على مدى متوسط أو بعيد".

وتوقع المحللون وصول الذهب إلى 2100 دولار في المتوسط في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ومع ذلك يمكن أن ينتقل المعدن الأصفر إلى 1900 دولار في المستقبل غير البعيد إذا ظلت البيانات قوية بما يكفي لتأكيد توقعات سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي واختراق الدعم الفني.