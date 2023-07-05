حملة مراقبة على الأغذية بمحلات بيع السلع في الشيخ زويد

نفذ فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، حملة مراقبة على الأغذية، وذلك بالمرور على محلات بيع السلع الغذائية بمدينة الشيخ زويد، لمتابعة تاريخ انتهاء الصلاحية وكيفية تخزين السلع الغذائية ومتابعة الشهادات الصحية للبقالين، بناءً على تكليفات الدكتور طارق محمد كامل، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 10 مخالفات منها : محاضر مخالفة التعليمات، و5 قرارات إعدام للمواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية، وغير المطابقة للمواصفات والاستهلاك، وتحرير محضر شهادة صحية، ومحضري نظافة.

وقد ضم أعضاء الحملة كلا من: عدلي سلمي، ومحمود سليمان مسلم، وأحمد محمد سلامة، وأحمد مهدي، وسلامة ابنية.

حملة تموينية

وقد نفذت مديرية تموين شمال سيناء حملة مشتركة مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى وقسم مباحث التموين للمرور على المخابز والأسواق ومحال السوبر ماركت ومحلات بيع اللحوم والدواجن.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية، وتحرير محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم تنفيذ حملة مرور على محلات الجزارة للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وصلاحية اللحوم المعروضة للمواطنين.