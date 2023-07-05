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كاتب صحفي: مصر تستطيع جذب الاستثمارات في كافة المجالات| فيديو

كاتب صحفي
كاتب صحفي

قال جمال حسين، الكاتب الصحفي، إن الاستثمار هو قاطرة العبور للمستقبل، مؤكدًا أن مصر تعد من أكثر الدول الجاذبة للاستمار، ولذلك أنشأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للاستثمار.
 

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وأضاف “حسين” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية هند النعساني والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ الكثير من الإجراءات والقرارات من أجل القضاء على معوقات الاستثمار والتي يأتي على رأسها البيروقراطية، مؤكدًا أن مصر لديها القدرة على جذب الاستثمارات في كافة المجالات.
 

وأوضح أن الاجتماع الدوري الذي يعقده رئيس مجلس الوزراء يعمل دائمًا على تنشيط الذاكرة وعدم ترك الأمور في ثبات عميق كما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن مصر قامت بعمل بنية تحتية ساهمت بشكل كبير في جذب الاستثمار وجعل المناخ مناسب له.

الاستثمار السيسي عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للاستثمار صباح البلد

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