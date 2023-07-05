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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتهام خطير من الخارجية الروسية لليونسكو

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "اليونسكو" بأنها تساعد بشكل غير قانوني في نقل الممتلكات والقطع الثمينة الفنية والقيمة من أراضي أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن زاخاروفا قولها في تصريحات خاصة أن: "اليونسكو تشارك أيضا في هذا الأمر، تساعد على إخراج (تهريب)، الممتلكات والقطع القيمة والثقافية والقطع الفنية من أراضي أوكرانيا وبشكل غير قانوني".

وأضافت: "بالطبع لا توجد إجراءات أو معايير يتم الالتزام بها على الإطلاق. حيث يتم إخراج (تهريب) تلك الممتلكات بكميات كبيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي".

وأكدت زاخاروفا أن هذا هو أحد تفاصيل أنشطة "نظام زيلينسكي الإجرامي في أوكرانيا وكل من يدعمه ويتستر عليه.. إن اليونسكو تشارك فيه بشكل مباشر".

وكان متحف اللوفر بباريس قد عرض مؤخرا 5 قطع فنية نادرة نقلت سرا من العاصمة الأوكرانية، في خطوة تمثل "استمرارا للسطو الغربي على أوكرانيا" بحسب المحلل السياسي الروسي ألكسندر نازاروف.

وتنتمي القطع الفنية، لمجموعة تضم 16 عملا نقلت سرا الشهر الماضي من متحف "بوهدان وفارفارا خانينكو" في العاصمة الأوكرانية كييف، ليتولى متحف اللوفر حمايتها في باريس، بحسب وكالة "رويترز".

وتم نقل الأيقونات إلى فرنسا عبر بولندا وألمانيا في قافلة خاصة.

 

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