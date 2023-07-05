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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تأمر بحبس قـ.ـاتل شقيقه على ذمة التحقيقات

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس عامل في نهاية الثلاثينات من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديه على شقيقه حداد ثلاثيني، بسلاح ناري وقتـ.ـله عمدًا مع سبق الإصرار؛ لخلافات بينهما على الميراث، دائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما انتهت حياة شاب في نهاية العقد الرابع من العُمر؛ إثر إصابته بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمنى، على يدي شقيقه؛ بسببه خلافات بينهما على الميراث، دائرة مركز شرطة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغاً من الأهالي، يفيد بانتهاء حياة شاب إثر إصابته بطلق ناري بالصدر من الناحية اليُمنى.

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وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعو "رجب ج. ع. م- 37 سنة- حداد- ويقيم دائرة المركز"، وبسؤال شقيقه المدعو "علي ج. ع. م- 40 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، إتهم شقيقهما المدعو "زاهر ج. ع. م- 36 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، بالتعدي على شقيقهما المذكور وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته ووفاته؛ بسبب خلافات بينهما على الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم عبارة عن طبنجة حلوان عيار 9 مم، بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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