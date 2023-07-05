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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها في جدة.. ماذا يحدث

صدى البلد

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية، في تقرير له اليوم الأربعاء، من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج.

 ويشمل تأثيراتها محافظتي جدة ورابغ، وبحرة والأجزاء الساحلية وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما ماتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقي جازان وعسير تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة.

 

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