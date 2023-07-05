محافظ القليوبية يعتمد تنسيق وشروط مدارس التمريض

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تنسيق مدارس التمريض بمجموع 280 درجة حتي 275 درجة (مجموعة أولى).

وقال المحافظ أنه سوف يتم التقدم من 9 يوليو وحتي 11 يوليو وفى حالة عدم استكمال العدد المطلوب يتم اخذ مجموعة ثانية من 274 حتى 269 درجة ( التقديم من 12 يوليو وحتى 16 يوليو) وفى حالة عدم استكمال العدد يتم اخذ مجموعة ثالثة من 268 حتى 264 درجة لمدة ثلاثة ايام اخري.

وكان محافظ القليوبية قد اعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني بنوعياتها (صناعي-زراعي-تجاري-فندقي) للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وقال المحافظ أن الامتحانات العملية سوف تبدأ يوم 16 من شهر يوليو الجارى على أن تبدأ الامتحانات التحريرية يوم 17 الجارى.

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