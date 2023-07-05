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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات؛ بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.11%، ليصل إلى مستوى 17484 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22%، ليصل إلى مستوى 3253 نقطة.

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وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28%، ليصل إلى مستوى 21281 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18%، ليصل إلى مستوى 7324 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33%، ليصل إلى مستوى 3534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36%، ليصل إلى مستوى 5237 نقطة.

البورصة المصرية ارتفاع جماعي للمؤشرات مشتريات المستثمرين مؤش إيجي إكس 30 الأسهم القيادية Finance Real Estete

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