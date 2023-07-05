الجيش اللبناني يتصدى لآلية إسرائيلية حاولت خرق الخط الأزرق

أفادت وسائل إعلام محلية، بأن الجيش اللبناني تصدى لجرافة إسرائيلية، كانت تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني، وتحاول خرق الخط الأزرق عند الحدود.



وقالت وسائل إعلام لبنانية، عبر “تويتر”: "الجيش اللبناني تصدى لجرافة إسرائيلية معادية كانت تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني، وتحاول خرق الخط الأزرق عند حدود بلدة ميس الجبل".

وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن المسيرة سقطت في الأراضي اللبنانية، في أثناء قيامها بنشاط روتيني، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.