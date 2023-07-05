مسلمون يحتجون أمام سفارة السويد في بريطانيا ويحرقون العلم

أقدم عدد من المسلمين في بريطانيا على حرق علم السويد أمام سفارتها في المملكة المتحدة، وذلك احتجاجا على قيام لاجئ عراقي الأصل بحرق المصحف تحت حماية السلطات السويدية في أيام عيد الأضحى.

في السياق نفسه، أعلن المستشار أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى ورئيس تيار الاستقلال ورئيس وفد الدبلوماسية العربية، عن توجهه إلى دولة السويد، حيث سيلتقى بعدد من المسئولين الحكوميين هناك احتجاجا على قيام شاب سويدى متطرف من أصل عراقى بحرق نسخة من المصحف الشريف، كما سينظم عددا من الفعاليات الرافضة لكل مظاهر التطرف والعنصرية تجاه المسلمين.

وأعرب الفضالى، فى بيان صحفى له، عن شجبه واستنكاره لإحراق شاب سويدى متطرف من أصل عراقى نسخة من المصحف الشريف، مبينا أن هذا الأمر ملىء بالكراهية والتحدى للقيم الإنسانية التى تحث على احترام الديانات والمقدسات.