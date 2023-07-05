نائبة: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية يحسن مناخ الاستثمار

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة، دعم الاستثمار وفتح آفاق جديدة ودعم المستثمرين والاقتصاد الحر، وهذا يعد هدفا أساسيا من أهداف الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت النائبة رحاب موسى، فى بيان صحفى لها، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في نظره، سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأوضحت أن مشروع القانون الجديد من أهدافه المساواة بين القطاع الخاص وجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم.

وأكدت عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يعد دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحرة، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.