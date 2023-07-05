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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صباح الخير يا مصر يستعرض الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

صدى البلد

استعرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، الحالة المرورية بشوارع القاهرة اليوم، حيث يشهد كورنيش النيل ارتفاعات للكثافة بعدد من المناطق، موضحة أن ميدان العتبة يشهد كثافات نسبية حتى شارع بورسعيد، وبمنطقة الضاهر تظهر كثافات متقطعة وممتدة حتى الشوارع المؤيدة لشارع رمسيس، والذي يشهد كثافات مرورية.

وتمتد الكثافات المرورية لمسجد النور بالعباسية، كما يشهد كوبري أكتوبر كثافات نسبية للسيارات أمام القادم من الجيزة بإتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى بالإتجاه العكسي، نفس الأمر للقادم من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر، أما نفق الأزهر فيشهد ظهور تباطؤ بسيط بحركة المرور للقادم من صلاح سالم وحتى ميدان الأوبرا والعكس.

ويشهد كوبري النيل بمنطقة حلوان سيولة مرورية بالوقت الحالي، وبالوصول لمسجد الشهيد نجد كثافات نسبية مستمرة حتى الكورنيش وتصل حتى القاهرة الوسطى، وبالإستمرار على نفس الطريق تقل الكثافات تدريجيا ولكنها تعود مرة أخرى بمجرد الوصول لطريق حلوان الكريمات.
 

الحالة المرورية كورنيش النيل ميدان العتبة شارع بورسعيد العباسية

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