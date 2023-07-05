مرتضى منصور: أطالب الاتحاد الأفريقي بمشاركة الزمالك في دوري الأبطال

طالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف بمشاركة الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا النسخة القادمة حال حصول الفريق الأبيض على المركز الثالث فى نهاية الموسم .

وقال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية: بطمن جماهير الزمالك حال حصول الزمالك على المركز الثالث فى نهاية الموسم الحالى على حساب فيوتشر سنتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي كاف بضرورة مشاركة الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا أسوة بما حدث مع الأهلى فى الموسم الماضي.

وشدد مرتضى منصور على أن الزمالك تطور فنيا مع أسوريو عقب الفوز الكاسح على المقاولون العرب بسداسية والتأهل لنصف نهائي كأس مصر.