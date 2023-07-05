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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية: إطلاق استراتيجية خاصة للشباب والسلام والأمن العام الجاري

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

أصدرت جامعة الدول العربية ، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أكدت فيه الاهتمام الكبير الذي توليه للشباب في البلدان العربية، مؤكدة أن الجامعة منذ نشأتها تعمل على دمج الشباب وتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، والعمل على  تحقيق احلامهم نحو مستقبل مشرق أكثر ازدهارا.

وتابع بيان الجامعة العربية: يأتي ذلك إيماناً من جامعة الدول العربية بأن الشباب هم القوة الأكثر تحررا وانفتاحاً حيث يمثلون الشريحة الأكبر في مجتمعاتنا العربية، ويمتلكون القدرة على التفاعل والاندماج والمشاركة في قضايا مجتمعاتهم لتحقيق امالها في التقدم والرخاء.

وانطلاقاً من دور جامعة الدول العربية في دعم الشباب العربي وتحفيز طاقته الإبداعية وثقل مهاراته الفكرية والعملية في مختلف المجالات وترسيخ قيم التسامح والانفتاح على الاخر للسير في ركب التطور الحضاري المتسارع حولنا وضمان مشاركته الفاعلة لدفع عجلة التنمية المستدامة في عالمنا العربي.

واتساقاً مع رؤية ومنهج جامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب سيتم في هذا العام إطلاق استراتيجية خاصة للشباب والسلام والامن لضمان تفاعل الشباب ومشاركته وتعزيز امكانيته وتوسيع نطاق دوره في عملية البناء والتجديد الفكري من خلال التفاعل والاندماج والمشاركة في قضايا مجتمعه، مما يدفعه الى تقديم أفضل ما لديه ويؤهله لتحقيق أهدافه.

وتأكيداً على جهود جامعة الدول العربية ودعمها المستمر لتنمية الشباب في مختلف المجالات يتم الاحتفال بيوم الشباب العربي الذي يوافق 5 يوليو من كل عام ويتزامن هذا العام مع حدث رياضي كبير على المستوى العربي وهو افتتاح البطولة العربية الخامسة عشر التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وتدعو جامعة الدول العربية الى تبني قضية رعاية وتنمية الشباب على سلم أولويات الحكومات الوطنية والمجتمعات المحلية والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية وجعل الشباب العربي جزءً من صنع القرار وبناء المستقبل وصولاً إلى إقامة مجتمعات تتسم بالشمولية وأكثر قدرة على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

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