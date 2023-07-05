عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية حول «عملية جنين»: الفلسطينيون فهموا ما لا تستوعبه إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

علقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، على انتهاء العملية العسكرية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين، وأسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات، فضلا عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين.

ووصفت الصحيفة العملية في جنين بأنها  "الباراسيتامول لمريض ميؤوس من شفائه"، مشيرة إلى أن العملية ستقلل من خطورة مخيم جنين من حيث الأسلحة الموجودة به، لكن من غير المتوقع بالتأكيد أن يؤدي إلى انخفاض حقيقي في عدد محاولات الهجوم.

وقالت الصحيفة إن حكومة بنيامين نتنياهو تحاول تسويق العملية العسكرية على جنين"بيت وحديقة" داخل إسرائيل على أنها "حارس الأسوار 2".

وأضافت: "يمكن تتويج العملية في جنين كعملية تكتيكية ناجحة حققت هدفا عسكريا رئيسيا - تقليل كمية الذخيرة في أيدي المسلحين الفلسطينيين في جنين - وأيضا واحدة من أكثر العمليات نجاحا سياسيا لبنيامين نتنياهو".

وأوضحت: "ربما تعطي صور القتلى الفلسطينيين في جنين لنتنياهو بضعة أسابيع أو أشهر أخرى من الاستقرار في حكومته غير المستقرة للغاية. سيكون شعبه قادرًا بالفعل على نسيان حقيقة أنه منذ بداية ولاية الحكومة اليمينية نشهد زيادة كبيرة في الهجمات، والهجوم أمس، الثلاثاء، في تل أبيب مجرد مثال آخر على ذلك".

وتابعت: "يبدو أن الفلسطينيين - السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة - قد فهموا ما لا تستوعبه إسرائيل كثيرا: هذه ليست عملية عسكرية واسعة النطاق وذات مغزى. قد تخدم أهداف نتنياهو السياسية، لكن لسوء الحظ، بعد وقت قصير من مغادرة الجيش الإسرائيلي لأزقة المخيم، سيعود المسلحون إليه ويستأنفون الهجمات من هناك".

العملية العسكرية جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين مدينة ومخيم جنين حكومة بنيامين نتنياهو إسرائيل العدوان الإسرائيلي على جنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

هتزيد تاني.. مفاجأة في أسعار السجائر للمستهلكين

الزمالك يعلن عن صفقاته الجديدة استعدادا للبطولة العربية بالسعودية

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم .. 4 خطوات للحصول عليها

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف تفاصيل عن فندقين جديدين في «مثلث ماسبيرو» و«سور مجرى العيون»

كييف ساحة اختبار مثالية.. وزير الدفاع الأوكراني يكشف مدى قوة الأسلحة الغربية

تحميل نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم على موقع وزارة التعليم|ومؤتمر صحفي بعد قليل

السعودية.. رئاسة شئون الحرمين تعلن عن تقديم خدمات نوعية للمعتمرين

مصر تتحرك لإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.. ما الجديد؟

صعيدية الأصل.. القصة الكاملة لـ تمثال الحرية في نيويورك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق وزنها.. امرأة تصطاد أكبر سمكة شبوط في بريطانيا.. صور

ولي عرش بريطانيا وقرينته يزينان الكعك في ذكري طبية مهمة.. شاهد

بعد العيد| الموظفون على أعتاب 10 أيام إجازة خلال هذا الشهر

الأقلام الرصاص على وشك إدخال أمريكي موسوعة جينيس.. ما القصة؟

فيديو

«قلة أدب وعيال بجحة».. جوري بكر تهاجم أسعار الساحل الشمالي | ما القصة؟

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ