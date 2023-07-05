صحيفة عبرية حول «عملية جنين»: الفلسطينيون فهموا ما لا تستوعبه إسرائيل

علقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، على انتهاء العملية العسكرية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين، وأسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات، فضلا عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين.

ووصفت الصحيفة العملية في جنين بأنها "الباراسيتامول لمريض ميؤوس من شفائه"، مشيرة إلى أن العملية ستقلل من خطورة مخيم جنين من حيث الأسلحة الموجودة به، لكن من غير المتوقع بالتأكيد أن يؤدي إلى انخفاض حقيقي في عدد محاولات الهجوم.

وقالت الصحيفة إن حكومة بنيامين نتنياهو تحاول تسويق العملية العسكرية على جنين"بيت وحديقة" داخل إسرائيل على أنها "حارس الأسوار 2".

وأضافت: "يمكن تتويج العملية في جنين كعملية تكتيكية ناجحة حققت هدفا عسكريا رئيسيا - تقليل كمية الذخيرة في أيدي المسلحين الفلسطينيين في جنين - وأيضا واحدة من أكثر العمليات نجاحا سياسيا لبنيامين نتنياهو".

وأوضحت: "ربما تعطي صور القتلى الفلسطينيين في جنين لنتنياهو بضعة أسابيع أو أشهر أخرى من الاستقرار في حكومته غير المستقرة للغاية. سيكون شعبه قادرًا بالفعل على نسيان حقيقة أنه منذ بداية ولاية الحكومة اليمينية نشهد زيادة كبيرة في الهجمات، والهجوم أمس، الثلاثاء، في تل أبيب مجرد مثال آخر على ذلك".

وتابعت: "يبدو أن الفلسطينيين - السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة - قد فهموا ما لا تستوعبه إسرائيل كثيرا: هذه ليست عملية عسكرية واسعة النطاق وذات مغزى. قد تخدم أهداف نتنياهو السياسية، لكن لسوء الحظ، بعد وقت قصير من مغادرة الجيش الإسرائيلي لأزقة المخيم، سيعود المسلحون إليه ويستأنفون الهجمات من هناك".