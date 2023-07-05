يعكر المياه ويريد أن يصطاد فيها.. اليمين المتطرف بأوروبا يسعى لجني ثمار اضطرابات فرنسا بعد تأجيجها

"الصيد في المياه العكرة".. مثل عربي شهير، ولكنه يحتاج إلى تعديل؛ حتى ينطبق على ممارسات اليمين المتطرف في أوروبا، حيث أنه يسعى للصيد في المياه العكرة بالفعل، ولكنه هو المتسبب في تعكيرها، فبعد أن أجج مشاعر الكراهية للمهاجرين داخل أوروبا، وأصبحت هناك ظاهرة تمييز عنصري بحق غير البيض، وتغلغل تلك الظاهرة لتصبح ممارسات سلطوية تمارسها الشرطة كما هو الحال في فرنسا الآن؛ يسعى لتنفيذ خطته، بفرض مزيد من القيود ضد تلك الفئات، في محاولة للاستفادة من ردة الفعل الغاضبة التي طالت فرنسا الأسبوع الماضي، بعد مقتل الشاب نائل، ذو الجذور الجزائرية.

وقد استغلت تلك الجماعات اليمينة القومية، عبر كتلها المختلفة داخل أوروبا، أعمال الشغب في المدن الفرنسية؛ لتسجيل نقاط سياسية في الداخل، واستغل السياسيون اليمينيون المتطرفون في جميع أنحاء أوروبا، الاضطرابات المدنية في فرنسا؛ لمطالبة الاتحاد الأوروبي بتشديد سياسته المتعلقة بالهجرة، وهنا يصبح التطرف والعنف، كائنان، يغذيان بعضهما البعض داخل أوروبا، وذلك بحسب ما جاء بتقرير صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

رفض اتفاقية الهجرة المقترحة

وبحسب ما جاء بالصحيفة الأمريكية، ففي بولندا، استغل رئيس الوزراء ماتيوز موراويكي الأحداث في فرنسا؛ كفرصة لتبرير رفض وارسو لاتفاقية الهجرة المقترحة من الاتحاد الأوروبي ، والتي أيدتها غالبية الدول الأعضاء الشهر الماضي، لكن المجر وبولندا منعتها في قمة المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي، وكتب موراويكي على تويتر خلال القمة : "نُهبت المتاجر ، وأضرمت النيران في سيارات الشرطة ، وحواجز في الشوارع - وهذا يحدث الآن في وسط باريس والعديد من المدن الفرنسية الأخرى، ولا نريد مثل هذه المشاهد في الشوارع البولندية، ولا نريد مشاهد مثل هذه في أي مدينة في أوروبا ".

كما انتقد مورافيكي، بروكسل؛ لمحاولتها إجبار بولندا على قبول اتفاقية الهجرة ، والتي من شأنها أن تفرض حصص دخول إلزامية لطالبي اللجوء وتطلب من أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين يرفضون استقبالهم أن يدفعوا في صندوق الاتحاد الأوروبي لإيوائهم في مكان آخر، وقال- بعد أن غرد على مقطع فيديو مع مشاهد مروعة من فرنسا مصحوبة بصور تم تصويرها في بولندا-: "هذه هي عواقب سياسات الهجرة غير المنضبطة التي نضطر إلى تبنيها" .

بولندا ليست وحيدة .. يمين إيطاليا الحاكم تستغل الموقف

ولم يكن رئيس الوزراء البولندي هو الوحيد الذي استخدم الاضطرابات في فرنسا - التي وقعت بعد أن أطلق ضابط شرطة النار على مراهق فرنسي من أصل شمال إفريقي، وقتله في أثناء توقف للشرطة في نانتير، يوم الثلاثاء الماضي؛ لإثبات النقاط على الصعيد المحلي، فقد قال وكيل وزارة الداخلية الإيطالي نيكولا مولتيني، وهو عضو في حزب الرابطة اليمينية، إن أعمال الشغب في فرنسا كانت "شهادة على فشل الهجرة غير المنضبطة وتحذير لبقية أوروبا".

وقال مولتيني إنه كان من الضروري لأوروبا أن تفعل المزيد لإدارة وتخطيط وتوجيه موجة الهجرة، واستشهد بموقف بلاده المتشدد بشأن الهجرة كنموذج، وأوضح مولتيني: "يجب أن نركز على العمل وعلى التوازن بين الحقوق والواجبات، فلا يمكنك القدوم إلى إيطاليا والقيام بما يحلو لك، فهناك هوية يجب احترامها".

رد فعل متوقع.. وسعى لإجبار يمين الوسط على تبنى رؤيته

فيما قال هانز كوندني، محلل شؤون أوروبا في تشاتام هاوس، إن ردود فعل مورافيكي ومولتيني على الاضطرابات في فرنسا كانت "بالضبط ما تتوقعه" من اليمين المتطرف الذي اكتسب زخمًا بشكل مطرد بين الناخبين وعزز سلطته في السنوات الأخيرة، وأضاف: "اليمين المتطرف كان فعالاً بشكل خاص في جعل يمين الوسط يغير موقفه من سياسة الهجرة، فمنذ أزمة اللاجئين عام 2015 ، استغل اليمين المتطرف هذه الأحداث للمطالبة بإجراءات أكثر صرامة، ولقد نجحوا في الحصول على دعم من يمين الوسط في أجزاء كثيرة من أوروبا، وذلك على مدى العقد الماضي، حيث ذهبوا إلى أبعد من ذلك بكثير في تشديد قوانين الهجرة وسياسة اللجوء".

وبالنظر إلى أوروبا خلال العقد الماضي، نجد ارتفاع أسهمهم داخل المجال السياسي، فقد شغل فيكتور أوربان ، الشعبوي المناهض للهجرة ، منصبه في المجر منذ عام 2010 ، في حين أن القانون والعدالة في Morawiecki يحكم بولندا منذ عام 2015، وفي فرنسا، تمتعت مارين لوبان من التجمع الوطني بالدعم الكافي للتأهل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد في في عامي 2017 و 2022، وفي إيطاليا ، تشغل جورجيا ميلوني من اليمين المتطرف منصب رئيس الوزراء منذ العام الماضي.

لخطاب التطرف ضد الهجرة والإسلام قوة جذب جماهيري

ويقول كونداني من “تشاتام هاوس”، إنه من المرجح أن تستخدم أحزاب اليمين المتطرف الاضطرابات الأخيرة في فرنسا؛ لإثارة السخط الشعبي، ودفع أحزاب يمين الوسط إلى تبني مواقف أكثر تطرفا.

وتابع: "السبب وراء سعي يمين الوسط إلى تشديد سياسات الهجرة منذ عام 2015 هو بالتحديد لأنه يرى أن الحجج اليمينية المتطرفة حول الهوية والهجرة والإسلام كانت لها قوة جذب بين الجمهور، وهذا هو الدرس الذي تعلموه من صعود الشعبوية، ليس عليهم سوى أن يكونوا أكثر صرامة فيما يتعلق بالهجرة، وهذا التحول هو أيضًا أساس تعاونهم المتزايد مع اليمين المتطرف، لا سيما في الحكومات الائتلافية".

وتعد الأحزاب اليمينية المتطرفة بالفعل جزءًا من الحكومات الائتلافية في دول مثل فنلندا وتقدم دعمًا خارجيًا لحكومات مثل السويد، وفي إسبانيا ، حيث من المحتمل أن يحكم اليمين المتطرف مع حزب يمين الوسط الشعبي بعد الانتخابات الوطنية في وقت لاحق من هذا الشهر، استخدم زعيم حزب فوكس اليميني المتطرف أعمال الشغب للدعوة إلى سياسات هجرة أكثر صرامة، وقال زعيم الحزب سانتياغو أباسكال: "أوروبا مهددة من قبل حشود من المناهضين لأوروبا الذين قاموا بتحطيم أقسام الشرطة وحرق المكتبات والطعن لسرقة الهاتف المحمول ، والذين لا يرغبون في التكيف مع أسلوب حياتنا وقوانيننا". "يعتقدون أننا نحن الذين يجب أن نتأقلم".

خطاب جديد ... فزاعة الحرب الأهلية

ويبدوا أن هناك لغة خطاب مختلفة يتم استخدامها، فبعد أن نفى أباسكال فكرة أن الفقر أو وحشية الشرطة يمكن أن تكون الأسباب الجذرية لأعمال الشغب، وجادلا عن ذلك بأن المسيحيين المهمشين بالمثل لم يرتكبوا أبدًا أعمال عنف، بدأ في سياسة الفزاعة من الحرب الأهلية، وبعد أن اتهم المسلمين الراديكاليين بالوقوف وراء الاضطرابات، قال إن تلك الممارسات من الممكن أن تؤدي إلى اندلاع "حرب أهلية فعلية فرنسا".

وأضاف أباسكال، هؤلاء الذين استوردهم السيد ماكرون لفرنسا، يجعلون من الصعب على أبناء فرنسا السير في الشارع، وعلى النقيض من ذلك ، في المجر وبولندا، لذلك لا يمكن لأوروبا أن تستمر في قبول المهاجرين من الدول الإسلامية.

استغلال وشيك في الانتخابات المقبلة

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإنه في غضون ذلك، وفي بلجيكا ، التي ستجري انتخابات إقليمية ووطنية العام المقبل، تحدث توم فان غريكن ، رئيس حزب فلامس بيلانج القومي المتطرف ، عن أعمال الشغب في فرنسا وحوادث التقليد في بلجيكا في نهاية هذا الأسبوع، وقال الزعيم اليميني المتطرف إن الاضطرابات تعكس "حلم اليسار متعدد الثقافات هو كابوس متعدد الثقافات للمواطنين".

وتابع: "هذه هي المناطق التي تم فيها سحب مجتمعنا بعيدًا عن طريق الهجرة الجماعية وليس لدى الحكومة سوى القليل من السيطرة، فالسلطات البلجيكية ليس لديها الشجاعة للتعامل مع المشكلة، والتغيير الحقيقي لا يمكن ضمانه إلا مع فلامس بيلانج في عجلة القيادة."