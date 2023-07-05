إسرائيليون يقفزون من طائرة بالخطوط التركية.. ماذا يحدث؟

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، يظهر فيه مسافرون يقفزون من على الممر المخصص لعبور الركاب إلى الطائرة، وذلك بعد تأخرهم في الصعود على متنها في مطار إسطنبول.

وذكرت “الأناضول” أن ثلاثة مسافرين قفزوا من علو 3 أمتار إلى موقف الطائرة التابعة لشركة "أناضول جيت"، وذلك بهدف إيقافها.



وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحدث بالقول إنه تم اعتقال أب وولديه يحملون الجنسية الإسرائيلية، إثر اقتحامهم منطقة جوية بعد أن فوتت العائلة الرحلة.

وأعلنت الشرطة التركية توقيف شخصين دخلا إلى موقف الطائرات في مطار "صبيحة غوكتشن" بمدينة إسطنبول دون إذن، بعد تأخرهما عن رحلتيهما، وقامت سلطات المطار باعتقال المسافرين فورا لخرقهم قواعد المطار والسلامة العامة فيه.