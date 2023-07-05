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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتداءات ممنهجة.. بيان عاجل من الجيش السوداني

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل بتصريحات وزارة الخارجية السودانية حول مستجدات الاشتباكات، وقالت إن قوات الدعم السريع تريد أن تظل جيشا موازيا بالبلاد.


وأضافت الخارجية السودانية: "السودان يشهد تداعيات محاولة انقلابية فاشلة قامت بها قوات الدعم السريع، مضيفة أن الدعم السريع تستغل اتفاقيات وقف إطلاق النار لشن اعتداءات ممنهجة ".

بالملايين.. الأمم المتحدة تكشف عدد النازحين من السودان إثر الاشتباكات

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام عالمية، أن الأمم المتحدة تنشر آخر إحصائية لاعداد النازحين السودانيين إثر الاشتباكات الأخيرة.

وجاء النبأ كالتالي ، الأمم المتحدة: “ارتفاع عدد النازحين في السودان إلى 2.8 مليون شخص منذ بدء الاشتباكات”.
 

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