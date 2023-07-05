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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال 9 سنوات.. إنشاء وصيانة 1700 مدرسة بتكلفة 3.5 مليار جنيه بسوهاج

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقطاع التعليم بسوهاج

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن قطاع الأبنية التعليمية بالمحافظة، شهد طفرة غير مسبوقة خلال الـ 9 سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى إنشاء 528 مدرسة جديدة بتكلفة 2 مليار و945 مليون جنيه.

خلال تلك الفترة استهدفت جميع مدن وقرى المحافظة، خاصة تلك التي تشهد كثافة سكانية، كما تم الانتهاء من صيانة 1181 مدرسة بتكلفة 743 مليون جنيه.

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محافظة سوهاج

وأكد محافظ سوهاج أن تلك الأرقام تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية والحكومة، بتحقيق التنمية الشاملة بمحافظة سوهاج، وتوفير المتطلبات اللازمة للمواطنين، وعلى رأسها التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي.

ولفت إلى أن المدارس الجديد التي تم الانتهاء منها خلال الـ 9 سنوات الماضية ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل كثافة الفصول، مشيرا إلى استمرار العمل والبناء في كافة القطاعات حتى الوصول لتحقيق التنمية الشاملة التي تحقق رضا المواطنين.

وأوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن الـ9 سنوات الماضية شهدت الانتهاء من إنشاء 491 مدرسة جديدة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن العمل جاري بـ30 مدرسة أخرى، كما سيتم البدء في إنشاء 7 مدارس بتكلفة 73 مليون جنيه، مضيفا أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لعدد 776 مدرسة، والصيانة العاجلة لـ 405 مدرسة أخرى بمختلف مدن وقرى المحافظة.

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