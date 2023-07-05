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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب الأول لحزب المؤتمر: 100 يوم صحة استكمال لحزمة الإنجازات في القطاع الخدمي

الدكتور السعيد غنيم،
الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قطاع الصحة يشهد اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، والملف يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، واتضح ذلك بالأرقام خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت ميزانية الصحة فى عام 2014 بلغت نحو 47 مليار جنيه وقد بلغت الموازنة الجديدة  310 مليارات جنيه.

وتابع السعيد فى بيان صحفى له :" وتعد حملة 100 يوم صحة استكمال للجهود المبذولة فى القطاع، حيث تستهدف 234 ألف خدمة متنوعة، وذلك من خلال 62 قافلة متمركزة بجميع محافظات الجمهورية، ضمن الحملة لتغطي أماكن تجمعات المواطنين، في الميادين والطرق والشوارع الرئيسية، الأكثر ازدحاما إلى جانب المدن الساحلية والشواطئ، مما يعكس حرص القيادة السياسية على تحسبن مستوى الخدمة وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى واحد من أبرز القطاعات الحيوية.

 

وأشار السعيد، إلى أن الحملة لا تعتمد على الخدمات الصحية فقط ولكن تعمل على التوعية والتثقيف وهذا توجه جديد، حيث قدمت الحملة خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 32 ألفًا و600 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات؛ لرفع الوعي وتوجيه المواطنين لتلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

 

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن  إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية بالقرى من أبرز الإنجازات التى شهدها القطاع لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية، وأيضًا تطوير وتأهيل العنصر البشرى، اضافة لإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة والتى تتمثل فى إطلاق العديد من المبادرات الصحية تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتى استهدفت جميع الفئات بدءًا من الأطفال وحتى كبار السن، مما أحدث طفرة فى الملف الصحى ليتغير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل.

قطاع الصحة القيادة السياسية ميزانية الصحة الموازنة الجديدة حملة 100 يوم صحة

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