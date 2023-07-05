بينهم طفلين .. 9 ضحايا في واقعة إطلاق نار بواشنطن

أصيب تسعة أشخاص خلال مشاركتهم باحتفالات عيد الاستقلال الأمريكي، بعدما أطلق شخص النار في أحد الأحياء بالعاصمة الأمريكية واشنطن بحسب ما ذكرته شرطة العاصمة ليزلي بارسونز.

وجاء في بيان الشرطة عبر تويتر : "لدينا تسعة ضحايا إجمالا، اثنان منهم قاصران، أحدهما في التاسعة من عمره والآخر سبعة عشر عاما، وتم نقل الجميع إلى المستشفيات لتلقي العلاج الضروري.. ولا يزال التحقيق في مرحلته الأولية".

وذكر متحدث باسم الشرطة أن الحادث وقع في شمال شرق المدينة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وأشار الشرطي وفق البيان:" إطلاق النار تم من سيارة دفع رباعي سوداء. وأضاف ، حيث توقف وبدأ بإطلاق النار على السكان المحليين الذين كانوا في الخارج وكانوا يحتفلون بيوم 4 يوليو".