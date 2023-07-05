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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء أعمال الندوة الدولية الثامنة لمنظمة أوبك بحضور وزير البترول

صدى البلد

   بدأت اليوم أعمال الندوة الدولية الثامنة لمنظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ بحضور نخبة من الوزراء وقيادات شركات الطاقة العالمية يتقدمهم المهندس طارق الملا وزير البترول في مصر.


وفي كلمته الافتتاحية .. أكد هيثم الغيص امين عام أوبك اهتمام أوبك بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة وتأمين احتياجات المستهلكين، مشيرا الى أن النفط الخام سيظل محور مزيج الطاقة العالمي لتلبية احتياجات التنمية خاصة في الدول النامية 

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وأعرب الغيص عن سعادته بعقد الندوة الدولية بعد توقف خمس سنوات بسبب جائحة كورونا موجها الشكر للوزراء وكافة الحضور.


وفي اول جلسة نقاشية في الندوة.. تحدث الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي عن وجود العديد من التحديات التي تواجه سوق النفط الخام في المرحلة الراهنة، مشيرا الى استمرار التزام أوبك في معالجة التحديات بشفافية واسعة .
وأوضح الأمير أن تحالف أوبك+ مستمر في مراجعة تحديات السوق وتطوير العمل المشترك للمنتجين، مشيرا الى حرص أوبك + على الاستجابة لكل تساؤلات السوق والعمل بشكل جماعي لصالح نجاح الاتفاق المشترك .
وأشار إلى تساؤلات السوق المتواصلة عن التخفيضات الإنتاجية الطوعية للسعودية، لافتا الى أنها سوف تستمر حتى توفر الاستقرار في السوق منوها الى حرص المنتجين على اتخاذ القرارات بالإجماع. 
وثمن الأمير عبدالعزيز بن سلمان التنسيق مع الجانب الروسي الذي قرر تمديد التخفيضات الإنتاجية أيضا حتى نهاية العام.

 

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