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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان تطالب العالم بوقف اعتداءات قوات الاحتلال على فلسطين

صدى البلد

أدانت باكستان بشدة الغارات الجوية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على مخيم جنين بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.


وطالبت باكستان في بيان رسمي لوزارة الخارجية الباكستانية المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في وقف هذه الأعمال غير القانونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذلك بالإضافة إلي التحرك لضمان حماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مؤكدةً موقفها الثابت والداعم للنضال المشروع للشعب الفلسطيني.

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انفجارات عنيفة في جنين

وأفادت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات عنيفة في جنين بعد ساعات قليلة من انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المدينة عقب إنهاء عمليته العسكرية الغاشمة والعدائية هناك.

 

 

وبحسب ما نقل موقع "إرم نيوز" الإماراتي، على لسان شهود عيان، انقطعت الكهرباء بالكامل عن مدينة ومخيم جنين عقب الانسحاب الإسرائيلي في الوقت الذي كشفت فيه صور ومقاطع متداولة الدمار الهائل الذي حل بالمدينة بعد الاعتداء الإسرائيلي الغاشم.

 

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