بمشاركة جماهير غفيرة.. جنين تشيع 9 شهداء ارتقَوا خلال العدوان الإسرائيلي| صور

شيّعت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم الأربعاء، جثامين 9 شهداء ممن ارتقَوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فقد انطلق موكب تشييع جثامين الشهداء التسعة بمشاركة الآلاف من مختلف المحافظات من أمام مستشفى جنين الحكومي تجاه المدينة ومخيمها قبيل ظهر اليوم، وحُمل الشهداء على الأكتاف، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليهم، قبل أن يتم مواراتهم الثرى في مقبرة الشهداء الجديدة.

وردد المشيعون بمشاركة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، وأعضاء من المجلس الثوري لحركة "فتح" وأمناء سر الحركة في المحافظات الشمالية، وجمع من الفعاليات الوطنية والمجتمعية من مختلف المحافظات، الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، والداعية إلى الوحدة الوطنية.

وفجر الإثنين الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، استخدم فيها طائرات مروحية ومسيرات وقوات برية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 12 فلسطينيا، وأكثر من 120 جريحاً، بينهم نحو 20 إصابة بجروح خطيرة وسط استمرار لتبادل إطلاق النار بين المقاومين وقوات جيش الاحتلال.

كما تعمدت قوات الاحتلال تدمير الخطوط الرئيسية لشبكات المياه والكهرباء خاصة في مخيم جنين، وتجريف الطرق والاراضي الزراعية، واستهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بالصواريخ.

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