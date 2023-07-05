4 دول ترفع دعوى ضد إيران في محكمة العدل الدولية بسبب إسقاط طائرة

طلبت 4 دول وهي كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا من محكمة العدل الدولية رفع دعوى قضائية على إيران، وذلك بشأن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في يناير عام 2020، وهو ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، حسبما نقلت “رويترز”.

وقالت محكمة العدل الدولية إن المدعين يقولون إن إيران تقاعست عن اتخاذ جميع الإجراءات العملية لمنع إسقاط الرحلة “بي. إس 752” التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، كما تقاعست عن التحقيق في الأمر بشكل صحيح.

ولم تعترف إيران إلا بعد ثلاثة أيام من الحادث بأنها أسقطت الطائرة، مضيفة أن ذلك حدث “عن طريق الخطأ”.