طالب يتعرض لأزمة قلبية أثناء امتحانات الثانوية الأزهرية وتأجيل باقي مواده لحين الشفاء

أدى طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية الامتحان في مادة البلاغة، اليوم الأربعاء، وعبر الطلاب عن ارتياحهم ورضائهم عن أسئلة امتحان مادة البلاغة

وأوضح الطلاب أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، بيد أنه تضمن عدة نقاط للطلاب المتميزين، كما أكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء ويسر.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير من جميع المحافظات، التي بدورها أفادت بأنه تم إسعاف طالب بلجنة الباجور بمنطقة المنوفية الأزهرية، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء انعقاد امتحان البلاغة، وتم نقله بسيارة الإسعاف لمستشفى الباجور، وجار الاطمئنان عليه.

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، لجنة بنين سوهاج النموذجي، ولجنة فتيات سوهاج النموذجي، التابعَيْن لمنطقة سوهاج الأزهرية، وبعد انتهاء اللجان توجه في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر لتقديم واجب العزاء في الطالب الذي وافته المنية أمس بسوهاج إثر حادث، كما اطمأن على حالة الطالب المصاب، متمنيا له الشفاء العاجل، مبينا أن د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وجه بتأجيل باقي المواد لحين شفاء الطالب.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

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