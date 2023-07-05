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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري نفسي: ترك الأطفال أمام التليفزيون والمحمول تعرضهم لمادة الميثيلين الزرقاء

الدكتور نور أسامة،
الدكتور نور أسامة، استشاري نفسي وتعديل سلوك

قال الدكتور نور أسامة، استشاري نفسي وتعديل سلوك، إن أغلب الأمراض المستحدثة لدى الأطفال ناتجة عن استخدام الشاشات الإلكترونية، مشيرا إلى أن  ترك الأطفال أمام الهاتف المحمول والتليفزيون تسبب تأثير مادة الميثيلين الزرقاء التي توجد بها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه ينتج عن تلك المادة أمراض فرط الحركة وتشتيت الانتباه، وتأخر النطق، وعدم التركيز، وسقوط الأشياء من اليد.

وحذر من قتل الشغف لدى الأطفال والذي ينتج عنه طفل غير سوي، لافتا إلى أن الأبوين في أول 3 سنوات من حياة الطفل قادرين على جعله شخصية سوية أو غير سوية.

استشاري نفسي تعديل سلوك الأمراض المستحدثة الشاشات الإلكترونية مادة الميثيلين الزرقاء

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