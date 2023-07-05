مكالمة تجمع محمد بن زايد ورئيس الوزراء البريطاني.. ما فحواها؟

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات و ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة خلال اتصال هاتفي، العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

كما تمت مناقشة سبل تطوير آفاق الشراكة الإستراتيجية لدفع التقدم في إطار "الشراكة من أجل المستقبل" والتي أعلنها البلدان خلال شهر سبتمبر عام 2021.د، حسبما أضافت وام.



و ناقش الجانبان خلال الاتصال فرص التعاون التي تسهم في تعزيز طموحات التنمية المستدامة لكلا البلدين.



وتبادل بن زايد و سوناك وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

و أكد الطرفان في هذا السياق حرص البلدين على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.