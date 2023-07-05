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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. السبت

ازالة التعديات علي
ازالة التعديات علي الاراضي الزراعية

تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية يوم السبت المقبل ٨ يوليو

وكان من المقرر ان تبدأ هذه المرحلة السبت الماضي الموافق ٢٤ يونيو الماضي إلا أنه تم تأجيلها  نظراً لاستمرار الاستعدادات الخاصة بانطلاق الموجه وذلك بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وباقي الوزارات و الجهات المعنية  ولجنة إنفاذ القانون.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات ستبدأ اعتبارا من  ٨ يوليو الجاري وتستمر حتى يوم ٢٨ من نفس الشهر، تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة وحسم للمعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسترداد تلك الأراضي ومواجهة ظاهرة التعدي عليها وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة .

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدي.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها في هذا الشأن، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات و قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .

المرحلة الثالثة الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات هشام امنة التنمية المحلية

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