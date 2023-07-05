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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة أميرة أبوشقة تفوز ببطولة الجمهورية لرماية الإسكيت

النائبة أميرة أبوشقة
النائبة أميرة أبوشقة تفوز ببطولة الجمهورية لرماية الإسكيت

فازت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب بالمركز الأول في بطولة الجمهورية لأطباق الإسكيت، والمقامة بنادي صيد 6 أكتوبر.

وقالت بطلة مصر إنه لشرف كبير لي تحقيق هذا الفوز، الذي يأتي قبل أيام من تمثيل مصر في بطولة كأس العالم المقامة في إيطاليا، والمشاركة الأخرى  في بطولة العالم التي ستقام خلال شهر أغسطس في أذربيجان.

وأضافت أنه ستسعى جاهدة لاستعادة اللقب الأفريقي مرة أخرى، خصوصًا أنها ثاني التصنيف العربي.

وأشارت إلى أنها تطمح في تحقيق أرقام جديدة خلال تمثيل مصر في المحافل القارية والعالمية.
وأضافت أن عملها السياسي كنائبة برلمانية لم يكن عائقًا أبدًا في سبيل استكمال مسيرتها الرياضية، وإنما كان مشجعًا لها على الالتزام في التدريبات وتحمل الصعاب لتحقيق التفوق.

وتابعت بالقول: أتشرف أنني نائبة تحت القبة أمارس دوري الرقابي والتشريعي، إضافة إلى كوني رياضية أمثل بلدي في كل المحافل الرياضية، وتحقيق البطولات والألقاب باسم مصر.

وأوضحت أنه رغم انشغالاتها اليومية، إلا أنها تتدرب باستمرار، للحفاظ على مستواها، منذ احتراف اللعبة في العام 2000، وقالت إنها ستركز جهودها خلال الفترة المقبلة للفوز بكافة الاستحقاقات التي ستقام خلال الأشهر المقبلة، رغم انشغالها بالعمل العام.

يذكر أن النائبة أميرة بهاء الدين أبوشقة، عضو مجلس النواب، مصنفة عالميًا في لعبة الرماية وتحديدًا في منافسات الإسكيت، وحصلت خلال مسيرتها الرياضية على العديد من الألقاب والفوز بالكثير من البطولات المحلية والإفريقية والعربية، كما حصلت على وسام الرياضة من رئيس الجمهورية.

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النائبة أميرة أبوشقة بطولة الجمهورية لأطباق الإسكيت نادي صيد 6 أكتوبر بطولة العالم إيطاليا

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