رئيس الوزراء العراقي يغير عددا من القيادات الأمنية

كشف مصدر حكومي، لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، عن التغييرات الأمنية التي قام بها رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “التغييرات شملت المخابرات والأمن الوطني، حيث تم إنهاء تكليف حميد الشطري من وكالة جهاز الأمن الوطني وتعيين أبو علي البصري رئيساً للجهاز”، مبيناً، أنه “تم إنهاء تكليف فالح العيساوي الوكيل الثاني لجهاز الأمن الوطني وتكليف مثنى العبيدي بديلاً عنه”.

وأضاف المصدر، أنه “تمّ إنهاء تكليف ماجد الدليمي من جهاز المخابرات وتكليف وقاص محمد بديلاً عنه”، مشيراً إلى “نقل حميد الشطري وماجد الدليمي إلى مستشارية الأمن القومي”.

وذكر المصدر أن “نقل الشطري والدليمي إلى مستشارية الأمن القومي يهدف للاستفادة من الخبرة وتراكم العمل لسنوات في السلك الأمني، وهذا يحصل لأول مرة”، موضحاً، أن “التغييرات جاءت برؤية حكومية وليس فيها أي محاباة سياسية أو حزبية”.

وأضاف أن “التغييرات استهدفت أيضاً إبعاد المؤسسات الأمنية الحساسة عن الاستثمار السياسي”، لافتاً إلى أن “الأسماء الجديدة هي من داخل رحم المؤسسات الأمنية، وبعضها وصلت إلى هذه المواقع بعدما حققت نجاحات واضحة في الجانب الأمني والاستخباري”.

وأكد أن “الأسماء التي تم تكلفيها من الكفاءات ولم يسجل عليها أو ضدها أي ملاحظة”، مشيراً إلى أن “التغييرات تستهدف ضخ دماء جديدة داخل الأجهزة الأمنية الحساسة”.