يغير قواعد اللعبة.. آيفون 15 ببطارية أكبر ووزن أخف

عشاق هواتف آبل على موعد مع مفاجأة سارة، حيث كشف مصدر مطلع داخل مصنع فوكسكون Foxconn ، أن تشكيلة هواتف آبل آيفون القادمة Apple iPhone 15 موديلات هذا العام ستشهد تحسينات واضحة في سعة البطارية بالإضافة إلى تغيير في الوزن ونوع الإطار، وهذا يشمل كل الطرازات الأربعة.

وفقا لتقرير موقع gsmarena يقال إن جهاز iPhone 15 القياسي يحتوي على بطارية تبلغ 3877 مللي أمبير في الساعة ، و iPhone 15 Plus الأعلى من القياسي والثاني في الترتيب سيحزم بطارية سعتها 4912 مللي أمبير في الساعة ، و iPhone 15 Pro سيحزم وحدة بطاريات سعتها 3650 مللي أمبير في الساعة ، و iPhone 15 Pro Max سيكون مع خلايا بطارية سعة 4852 مللي أمبير في الساعة.

آيفون الجديد

الجدير بالذكر iPhone 14 يأتي بخلية تبلغ 3279 مللي أمبير في الساعة ، و iPhone 14 Plus بسعة 4323 مللي أمبير في الساعة ، و iPhone 14 Pro بسعة 3200 مللي أمبير في الساعة ، ويعمل iPhone 14 Pro Max مع بطارية سعتها 4323 مللي أمبير في الساعة على غرار طراز "بلس" Plus.

وبالمقارنة مع الأرقام الحالية لإصدار آيفون تعتبر الزيادات كبيرة جدًا في جميع الطرازات، وإذا صحت هذه الشائعات ، فمن الواضح تمامًا أن أجهزة Apple ستحتل مرتبة عالية جدًا في اختبارات البطارية. إنها المرة الأولى التي يقترب فيها أي iPhone من 5000 مللي أمبير في الساعة ، وعندما نضع بعين الاعتبار معالجات آبل Apple المصممة داخليًا ، فإن عمر البطارية سيكون طويلا جدا.

وفقًا لإشاعة سابقة ، سيكون هاتف iPhone هذا العام أكثر سمكًا قليلاً من الموديلات الحالية طراز 14 بمختلف فئاته، وهذا منطقي في حالة وجود تعبئة لبطاريات أكبر.

تقول شائعة من منصة Weibo الصينية، الشبيهة بمدونة تويتر Twitter ، أن مساحة التخزين الأساسية لجهاز iPhone 15 Pro ستكون 256 جيجابايت ، أي ضعف سعة التخزين الحالية البالغة 128 جيجابايت.

الجديد أيضا أن طراز iPhone 15 Pro سيكون مع إطار من التيتانيوم ، ويشير تقرير جديد من PatentlyApple إلى أن iPhone القادم نسخة البرو سيكون مع التيتانيوم بدلا من إطار الفولاذ المقاوم للصدأ، تتمتع مادة Titanium بنفس القوة التي يتمتع بها الفولاذ المقاوم للصدأ ولكن أقل في الوزن بنسبة 40٪ مما يشير إلى أن iPhone 15 Pro يمكن أن يكون أخف بكثير من iPhone 14 Pro بينما يقدم نفس المستوى من القوة والصلابة.