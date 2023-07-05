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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رضا فرحات: رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا سينعكس اقتصاديا على البلدين

اللواء رضا فرحات
اللواء رضا فرحات

رحب  اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر برفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا لمستوى السفراء، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها سياسة خارجية رشيدة تتفاعل إقليميا ودوليا بمرونة وحكمة تجاه التغيرات والأزمات التى تطرأ على العالم.

وقال فرحات – في بيان اليوم – إن عزم البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية يصب في صالح اقتصاد البلدين بتحقيق مكاسب اقتصادية مشتركة عن طريق زيادة الاستثمارات بما يحقق مصلحة الشعبين المصري والتركي، ويساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين ما يحقق التكامل الاقتصادي ويعود بمكاسب اقتصادية كبرى على البلدين.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن تعيين السفراء يفتح المجال أمام تعزيز الأدوار الإقليمية التي يلعبها البلدين وسوف تؤدي إلى تغيرات في التوازنات الإقليمية باعتبار أنهما من الدول الكبري في المنطقة خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الساحة العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية ، إضافة إلى المشكلات التي تواجه المنطقة.

وتابع "قرار رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين مصر وتركيا يمثل وعيا مختلفا من قبل الدولتين تجاه تحديات المرحلة الراهنة ومقتضيات مواجهتها، ويفتح آفاقا لمستويات أعلى من التعاون على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية الثنائية، ويدعم أيضًا التنسيق والتشاور بغرض إحداث تقدم على صعيد تسوية بعض الملفات الإقليمية مثل ليبيا وشرق المتوسط وسوريا".

وأوضح فرحات أن التقارب السياسي بين مصر وتركيا سيقابله تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا، بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 6.7 مليار دولار عام 2021، فقد زاد حجم الصادرات المصرية لتركيا عام 2022 نحو 4 مليار دولار، متوقعا زيادة حجم الصادرات المصرية لتركيا خلال الفترة القادمة بغزو المنتج المصري لأسواق جديدة في تركيا.

رضا فرحات حزب المؤتمر المؤتمر مصر تركيا

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