2 رحلوا رسميا.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدد من لاعبيه خلال مواجهة الإسماعيلي اليوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ 18 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي فى مباراة الاسماعيلي كل من: أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وعمرو السولية للإصابة وأيمن أشرف وشادى حسين لأسباب فنية.

كما يغيب حمدى فتحى وبرونو سافيو للرحيل عن النادى ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء للتواجد مع المنتخب الاوليمبى فى كأس أفريقيا.