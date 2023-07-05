تايوان تستعد لصراع محتمل مع الصين.. تفاصيل

أفادت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، نقلا عن وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، بأن تايوان لا تعتبر أن الصراع مع بكين أمر حتمي في المستقبل القريب، لكنها ما زالت تستعد له، وتعزز دفاعتها.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز”، قال جوزيف وو، "نحن لا نعتبر التهديد من الصين وشيكا، لكن التهديد يتزايد. هذا واضح للغاية”.

وأضاف أنه إذا “كان سكان الجزيرة لا يريدون أو غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم، فلا يحق لهم أن يطلبوا من الدول الأخرى مساعدة تايوان، مما يعني توريد أسلحة أجنبية إلى الجزيرة”.

يذكر أن السلطات التايوانية تسعى جاهدة لتحقيق أقصى قدر من استخدام احتياطياتها الدفاعية، مع التركيز على تدريب الأفراد العسكريين وجنود الاحتياط.

ووفقا لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، فإنه اعتبارا من العام المقبل، يتم تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية في الجزيرة من أربعة أشهر إلى عام واحد، بينما تطلب السلطات التايوانية "من الولايات المتحدة تسريع تسليم 66 مقاتلة إف-16 إضافية اشترتها تايوان في عام 2019."