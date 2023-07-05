إزالة فورية لـ 3 حالات تعدٍ وحملة لرفع الإشغالات بأسوان

تستكمل الوحدات المحلية بمختلف المدن والمراكز بالتنسيق مع الجهات المعنية بناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهودها المتعلقة بإستمرار أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وكذا النظافة العامة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة استهدفت الإزالة الفورية لحالتى تعد بمساحة 1000 م2 ، وذلك بنطاق قرية الحوش التابعة للرمادى قبلى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .

إزالة التعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بالإزالة الفورية لحالة بناء على أراضى أملاك الدولة بنطاق قرية بنبان بحرى بمساحة 64 م2 ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة إستهدفت رفع الإشغالات المخالفة ، ومصادرة للمضبوطات المتنوعة بنطاق حى شرق المدينة بإشراف من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

وشدد اللواء أشرف عطية على تكثيف الجهود المبذولة ، وإستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول من أجل رفع معدلات الإنجاز والإنتهاء من أعمال التشطيبات بالمشروعات التى قاربت نسب تنفيذها إلى 100% للبدء فى تشغيلها تجريبياً لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة .

ومن جانبه أشار المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة إلى إستمرار الجولات الميدانية لتفقد عدد 27 من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بقرية المنشية بمركز كوم أمبو والتى تضم 21 قرية فرعية وتابع بإجمالى 40 ألف نسمة .

جهود

وأوضح ناجح مصطفى أنه تم تفقد مشروعات إنشاء كوبرى الترعة وكوبرى السبع بنات ، وصيانة ورفع كفاءة مدارس المنشية الجديدة الإبتدائية والمنشية الحديثة والمنشية بحرى الابتدائية المشتركة بنسب تنفيذ 100% ، بجانب تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنسبة 98% ، وأيضاً تفقد مشروع إنشاء وحدة إسعاف المنشية بحرى بنسبة 95% .

وأضاف رئيس وحدة حياة كريمة بأنه تفقد الأعمال الجارية لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى وخطوط الطرد بنسب تراوحت ما بين 60% إلى 85% ، بالإضافة إلى تفقد مشروع تركيب أعمدة الإنارة فى السلسلة بحرى وطريق السلسلة / المنشية مروراً بالمنشية شرق بإجمالى 122 عمود حيث جارى أعمال شد الأسلاك وتركيب الكشافات .