عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية لـ 3 حالات تعدٍ وحملة لرفع الإشغالات بأسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

تستكمل الوحدات المحلية بمختلف المدن والمراكز بالتنسيق مع الجهات المعنية بناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهودها المتعلقة بإستمرار أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وكذا النظافة العامة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة استهدفت الإزالة الفورية لحالتى تعد بمساحة 1000 م2 ، وذلك بنطاق قرية الحوش التابعة للرمادى قبلى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .

محافظ أسوان: الإعداد لإقامة مهرجان الفن بالألوان خلال أكتوبر القادم

إزالة فورية لـ 6 حالات تعد بدراو وكوم أمبو شمال أسوان

إزالة التعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بالإزالة الفورية لحالة بناء على أراضى أملاك الدولة بنطاق قرية بنبان بحرى بمساحة 64 م2 ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة إستهدفت رفع الإشغالات المخالفة ، ومصادرة للمضبوطات المتنوعة بنطاق حى شرق المدينة بإشراف من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

وشدد اللواء أشرف عطية على تكثيف الجهود المبذولة ، وإستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول من أجل رفع معدلات الإنجاز والإنتهاء من أعمال التشطيبات بالمشروعات التى قاربت نسب تنفيذها إلى 100% للبدء فى تشغيلها تجريبياً لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة .

ومن جانبه أشار المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة إلى إستمرار الجولات الميدانية لتفقد عدد 27 من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بقرية المنشية بمركز كوم أمبو والتى تضم 21 قرية فرعية وتابع بإجمالى 40 ألف نسمة .

محافظ أسوان يتابع الخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين ضمن مبادرة 100يوم صحة

أمسيات دينية وحوارية للشباب والنشء بـ مراكز أسوان الرياضية

جهود

وأوضح ناجح مصطفى أنه تم تفقد مشروعات إنشاء كوبرى الترعة وكوبرى السبع بنات ، وصيانة ورفع كفاءة مدارس المنشية الجديدة الإبتدائية والمنشية الحديثة والمنشية بحرى الابتدائية المشتركة بنسب تنفيذ 100% ، بجانب تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنسبة 98% ، وأيضاً تفقد مشروع إنشاء وحدة إسعاف المنشية بحرى بنسبة 95% .

وأضاف رئيس وحدة حياة كريمة بأنه تفقد الأعمال الجارية لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى وخطوط الطرد بنسب تراوحت ما بين 60% إلى 85% ، بالإضافة إلى تفقد مشروع تركيب أعمدة الإنارة فى السلسلة بحرى وطريق السلسلة / المنشية مروراً بالمنشية شرق بإجمالى 122 عمود حيث جارى أعمال شد الأسلاك وتركيب الكشافات .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أوائل الدبلومات الفنية 2023.. 29 طالبا على مستوى الجمهورية معظمهم «بنات»

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

إيقاف نجم منتخب مصر 6 أشهر بسبب المنشطات

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

البنات كسبت.. 22 طالبة في قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023

مفاجأة.. الأهلي يوافق على ضم إمام عاشور الموسم المقبل

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: الإعداد لإقامة مهرجان الفن بالألوان خلال أكتوبر القادم

ترشيحاتنا

دعاء الحر الشديد .. ردد 5 كلمات تقي من نار جهنم

باقون للإعادة.. رسوب 41597 طالبا في نتيجة الدبلومات الفنية 2023

باحث بالشؤون الإسرائيلية: الاحتلال تنصل تماما من إقامة دولة فلسطينية

تفاصيل لأول مرة.. أمريكا توبخ أوكرانيا بسبب تفجير "نورد ستريم"

فرنسا.. إشعال النار في 80 سيارة خلال أعمال الشغب

البحرية البريطانية تعلن تعرض ناقلة نفط بالخليج لإطلاق نار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زجاجة الماء بـ200 جنيه|جوري بكر تستغيث من الساحل الشرير.. وهذا أول تحرك رسمي

تطير في السماء.. شاهد|سيارة كهربائية جديدة تلفت الأنظار وهذا سعرها وموعد طرحها

شيف يثير جدلا بطهيه تمساحا كاملا في المكسيك.. ومعلقون: مهدد بالسجن

تخص مجسما خشبيا.. حقيقة إحراق المتظاهرين برج إيفل وسبب تسريب الخبر

فيديو

سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

أمام سفارتها ببريطانيا.. إشعال النار في علم السويد ردا على واقعة حرق المصحف

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ