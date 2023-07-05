محافظ دمياط تلتقي المواطنين لحل مشاكلهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، لقاءً مع المواطنين وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لبحث عدد من المطالب والشكاوى المقدمة ، كما جاء بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ومديرى مديريتى التربية والتعليم و التضامن الاجتماعي ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وممثل عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

و شهد اللقاء استعراض المواطنين لمطالبهم وشكواهم ، حيث قامت " المحافظ " ببحثها مع الجهات المعنية فورًا خلال اللقاء، كما وجهت تعليماتها إلى الجهات المختصة بسرعة دراسة تلك الطلبات وتلبيتها فى ضوء اللوائح والقوانين والتيسير على المواطنين ، موجهة أيضًا إلى مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات المتعلقة لصرف معاشات ضمان و تكافل وكرامة وإعانات شهرية للحالات المستحقة.

وفى هذا السياق، توجه المواطنون بالشكر إلى محافظ دمياط على حرصها الاستماع لهم وبحث مطالبهم، وأكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة خلق قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين، سواء من خلال عقد اللقاءات الجماهيرية او جولاتها الميدانية ، مشيرة إلى توجيهاتها المستمرة إلى الأجهزة التنفيذية و الخدمية بالتفاعل مع المواطن وتلبية مطالبهم ، كما أكدت ان الجميع يعمل على خدمة اهالى المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

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