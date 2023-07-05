اقتراب استبعاد طلال الفهد من سباق رئاسة المجلس الأوليمبي الآسيوي

تنعقد الدورة الثانية والأربعين للجمعية العامة للمجلس الاولمبي الآسيوي” OCA “، يوم 8 يوليو الجاري لاختيار رئيس المجلس الأولمبي الجديد.

وستقام انتخابات المجلس الأولمبي في 8 يوليو المقبل في العاصمة التايلندية بانكوك وتنحصر المنافسة بين د.حسين المسلم والشيخ طلال فهد الصباح.

واقترب د.حسين المسلم من الفوز بالمنصب على خلفية توقعات بإقصاء منافسه طلال الفهد الصباح في ظل وجود تأكيدات على قرب استبعاده بسبب ممارسات تتعارض مع أخلاقيات الميثاق الأوليمبي .

وينص المبدأ الأساسي الخامس للميثاق الأولمبي على ما يلي: "يجب على المنظمات الرياضية داخل الحركة الاولمبية تطبيق الحياد السياسي..لديهم حقوق والتزامات الحكم الذاتي ، والتي تشمل إنشاء ومراقبة قواعد الرياضة بحرية ، وتحديد هيكل وحوكمة منظماتهم ، والتمتع بالحق في انتخابات خالية من أي تأثير خارجي والمسؤولية

لضمان أن مبادئ الحكم الرشيد يجب أن يطبَّق".