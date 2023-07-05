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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غراب مشاكس يسرق ذخيرة الجنود الأوكران.. فيديو

غراب
غراب

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن غراب مشاكس يقوم بسرقة ذخيرة الجنود الأوكران وهم على الجبهة اثناء القتال مع القوات الروسية.

 

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وأوضح التقرير أن الغراب المشاكس يدعى مافيك، وهو متواجد مع القوات الأوكرانية على الجبهة، لكنه يقوم بسرقة كل شيء من الجنود حتى الذخيرة ويقوم بتخبئتها.

 

 واكمل التقرير أن اسم الغراب مستوحى من حياة الجنود الأوكران الحالية ، واسم مافيك هو نوع طائرة مسيرة يستخدمها الجيش الأوكراني للاستطلاع والمراقبة .

مستجدات الحرب مع روسيا

قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن الأعمال العدائية في أوكرانيا سمحت للحلفاء الغربيين باختبار أسلحتهم في مواجهة مباشرة مع الأسلحة الروسية.

 

وأوضح ريزنيكوف في تصريحات لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن الأعمال العدائية في أوكرانيا سمحت للحلفاء الغربيين باختبار أسلحتهم في مواجهة مباشرة مع الأسلحة الروسية، لافتا إلى أن الدول الغربية يمكنهم الآن معرفة ما إذا كانت أسلحتهم تعمل، ومدى كفاءة عملها، وما إذا كانوا بحاجة إلى التحديث.

 

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني: "بالنسبة للصناعة العسكرية في العالم، لا يمكنك اختراع ساحة اختبار أفضل من الذي يحدث الآن في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن تجربة السلاح الغربي بمواجهة السلاح الروسي تخضع لمراقبة دقيقة من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الهند والصين، وكذلك الدول التي تشتري أسلحة من روسيا.

غراب أوكرانيا جنود الجنود اخبار التوك شو

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